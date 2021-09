per Mail teilen

Begann als Clown und managt den Chinesischen Nationalcircus

Abitur oder Circusmanege? Für Raoul Schoregge keine Frage. Er schmiss die Schule und lernte in einer spanischen Circustruppe Clown. Er trat u.a. im Circus Krone, bei Sarrasani und internationalen Theaterproduktionen auf. Als Clown "Correggio" hatte er seine Solo-Show. Und er wurde Regisseur, Produzent und Manager des Chinesischen Nationalcircus. Seit dem Jahr 2000 ist er Produzent des Chinesischen Nationalcircus und pendelt zwischen den Welten. Über den Balanceakt Direktor und Clown zu sein hat Raoul Schoregge in "Die Leiter am Fuße des Lächelns" geschrieben.