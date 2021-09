Fertigt Maßschuhe, stellt Einlagen her und beherbergt ein kleines Schuhmuseum.

Schuhmachermeister Ralf Jaekel aus Stuttgart steht seit mehr als 30 Jahren für besonderes Schuh-Handwerk. In seiner Werkstatt werden nicht nur Maßschuhe gefertigt, Schuhe repariert und Einlagen hergestellt, sie beherbergt auch ein kleines Museum für "Dinge rund um den Schuh". Hier hat u.a. ein 600 Jahre alter Schuh seinen Weg in die Ausstellung gefunden. Der Schuhmachermeister kann bereits aus der Gangart eines Kunden vieles über den Fuß und Körper herauslesen. Was Oxford, Budapest und Chelsea in Schuhnamen zu suchen haben und wie Schuhe am besten gepflegt werden, erzählt der mit Preisen ausgezeichnete Schuhmachermeister Ralf Jaekel in SWR 1 Leute.