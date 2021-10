Selten war Politik in Deutschland spannender und turbulenter: Die Union und Laschet abgestraft, die SPD und Scholz wiederauferstanden, Grüne und FDP gemeinsam auf dem Weg in eine gemeinsame Regierung.

Der SWR Journalist Rainald Becker ist einer der besten Kenner der sehr speziellen Berliner Verhältnisse. Er war Korrespondent im Hauptstadtstudio und ARD Chefredakteur. Er koordinierte für die ARD die Berichterstattung zur Bundestagswahl 2021 und moderierte am Wahlabend die Berliner Runde. Und er machte eine 60-Minuten-Doku über die Kanzlerin („Merkel-Jahre. Am Ende einer Ära“).

Moderation: Wolfgang Heim