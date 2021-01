Ist die Tochter von Holocaust-Überlebenden und wurde eine erfolgreiche Buchhändlerin.

Rachel Salamander ist als Tochter von Holocaust-Überlebenden in einem Displaced-Persons-Camp im bayerischen Deggendorf geboren. Nach ihrem Studium der Germanistik, Philosophie und Romanistik wollte sie sowohl mit Menschen zu tun haben als auch dem jüdischen Leben und der jüdischen Kultur mehr Präsenz verschaffen. So entstand ihr Herzensprojekt einer Literaturhandlung für jüdische Literatur und Kultur. 1982 eröffnete sie in München das erste Buchgeschäft, in dem gelesen, diskutiert und debattiert wurde. Damit wurde sie zur Pionierin für jüdische Kultur. Weitere Filialen folgten in Berlin, im KZ-Besucherzentrum in Dachau, im Münchner NS-Dokumentationszentrum, in Museen in Augsburg, Fürth, Dorsten, Würzburg und in Frankfurt. Für ihre unermüdliche Arbeit wurde sie u.a. mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Schillerpreis ausgezeichnet. Lesungen organisieren, Menschen ins Gespräch bringen, das möchte Rachel Salamander auch weiterhin.