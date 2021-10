Prof. Robert Fleck | Kunsthistoriker und Ausstellungsmacher | So bringt man die Kunst zu den Menschen | SWR1 Leute

Wie kommt die Kunst zu den Menschen? Prof. Robert Fleck weiß, wie. Als Direktor der Deichtorhallen in Hamburg schickte er „Botschafter“ in andere Stadtteile, um so mit verschiedenen sozialen Gruppen in einen Dialog zu treten. Er war Intendant der Bundeskunsthalle Bonn. Dort sorgte eine Ausstellung von Werken des Künstlers Anselm Kiefer für Ärger, die ausschließlich aus einer privaten Sammlung zusammengestellt wurde. Robert Fleck wechselte nach Düsseldorf, hier wurde er zum Akademieprofessor für „Kunst und Öffentlichkeit“ ernannt. Als Kunsthistoriker stellt er viele Fragen: Wie werden vergessene Traditionen plötzlich wieder aktuell? Und wie verändert sich Kunst mit der Internetgesellschaft? Antworten gibt Prof. Robert Fleck in SWR1 Leute.

Moderation: Nicole Köster