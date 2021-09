Prof. Michael Schäffer | Bauch- und Tumorchirurg

Warum schützt Magensäure vor Infektionen und krebserregenden Substanzen? Wie entsteht Schluckauf? Und warum schlägt Stress auf den Magen? Prof. Michael Schäffer gilt als Koryphäe auf dem Gebiet der Bauch- und Tumorchirurgie und erklärt all die Fragen um unser empfindsamstes Organ unterhaltsam und verständlich. Prof. Michael Schäffer ist Universitätsprofessor in Tübingen und Chefarzt am Marienhospital Stuttgart. So vereint er Wissenschaft und Praxis. Er hat bereits mehr als 10.000 Operationen im Bauchraum durchgeführt. In seinem Buch: “Jeder Magen hat seinen Reiz“ erzählt er von emotionalen und medizinischen Fakten, denen ein Arzt und Chirurg im Alltag begegnet.

Moderation: Nicole Köster