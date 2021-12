Prof. Markus Hengstschläger | Genetiker

per Mail teilen

Prof. Markus Hengstschläger ist Genetiker an der medizinischen Universität in Wien. Er sagt: „Gene sind nur unser Werkzeug, die Nuss knacken wir selbst“. Das bedeutet, dass wir nicht auf unsere Gene reduzierbar sind. Wie wir alte Wege verlassen und nachhaltig unsere Innovationskraft steigern können, das erklärt er in „Die Lösungsbegabung“. Der Genetiker Markus Hengstschläger fand durch seine Innovationen im Bereich der genetischen Diagnostik international Anerkennung. Er ist zudem Moderator der Medizin-und Wissenschaftssendung „Radiodoktor“ im Radio Ö 1 des ORF.

Moderation: Nicole Köster