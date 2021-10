Die Wissenschaftler, die Politiker, wir alle lernen beinahe täglich mehr über das Corona-Virus. Spannend vor allem bleibt die Frage, wo und wie man sich anstecken kann. In geschlossenen Räumen und im Freien? In Bussen, Bahnen und in Flugzeugen? Im Büro und über die Klimaanlage? Über Türklinken, Handys und Kneipengläser? Prof. Markus Egert ist seit fast zehn Jahren Professor für Mikrobiologie und Hygiene an der Hochschule Furtwangen. Er beschäftigt sich intensiv mit allen Fragen der menschlichen Hygiene und aktuell natürlich besonders mit den Corona-Infektionswegen.

Moderation: Wolfgang Heim