Prof. Klaus Dörre | Soziologe

per Mail teilen

Wer sich nicht wandelt, verpasst den Anschluss. Doch wie kann der Wandel gelingen? Die Diskussionen um E-Mobilität, Digitalisierung und Klimaschutz zeigen, wie sich die Gesellschaft spalten kann. In “Abschied von Kohle und Auto?“ beschreibt das Prof. Klaus Dörre. Der Konfliktstoff im Superwahljahr 2021 wird von der Politik noch immer unterschätzt, bilanziert der Soziologe. Prof. Klaus Dörre ist an der Universität Jena Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie. Er hat erforscht, wie aus dem alten Klassenkampf ein neuer Konflikt entstanden ist und zeigt, wie Gewerkschaften, Klimabewegungen, Umweltverbände und politische Akteure zusammenwirken können, um die Transformation zu bewältigen. Seine Botschaft: Sowohl die Klima- und Umweltbewegungen als auch die Gewerkschaften benötigen ein Umdenken. Wie das aussehen kann, das berichtet Prof. Klaus Dörre in SWR1 Leute.

Moderation: Nicole Köster