Prof. Jörg Martin | Krankenhausmanager

Die Corona-Zahlen explodieren, die Kliniken arbeiten am Anschlag, die Situation in den Intensivstationen wird immer prekärer, Wut und Zorn auf die Ungeimpften wachsen. Das ist die Situation für einen Mann, der aktuell an vorderster Front steht. Prof. Jörg Martin, von Haus aus Anästhesist, ist als Klinikmanager der Geschäftsführer der Regionale Kliniken Holding RKH, ein Verbund von neun Krankenhäusern in Baden-Württemberg, mit 8.000 Mitarbeitern und 400.000 ambulanten und stationären Patienten.

Moderation: Wolfgang Heim