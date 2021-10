Gründete das Global Health Center in Genf und berät die Weltgesundheitsorganisation WHO.

Mit 150 Krankheitsausbrüchen ist die Weltgesundheitsorganisation WHO pro Jahr konfrontiert. „Meist erfährt die Weltöffentlichkeit nichts davon, die Ausbrüche waren immer weit weg von den wohlhabenden Ländern und die wenigsten wohlhabenden Staaten fühlten sich verantwortlich oder betroffen davon, was weit weg passiert“, sagt Ilona Kickbusch. Seit 40 Jahren ist sie in der WHO engagiert, sie ist Vorsitzende des Beratergremiums zu Globaler Gesundheit des deutschen Gesundheitsministers und Gründerin des Global Health Centers am Hochschulinstitut in Genf. Die Soziologin und Politikwissenschaftlerin gilt als Pionierin bei der Entwicklung von Gesundheitskompetenz und deren Stärkung durch Forschung. Ilona Kickbusch fordert die Weltgemeinschaft zu gemeinsamem Handeln auf, langfristig. Genau das wolle der US-Präsident verhindern sagt sie.

Moderation: Nicole Köster