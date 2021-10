Sieht in Corona eine globale Herausforderung und warnt vor Sorglosigkeit.

Corona hat die Welt verändert. Die Pandemie wirkt sich in den verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich aus. Für Frank Ulrich Montgomery ist ein Aspekt besonders wichtig: „Überall, wo Regierungen sich nicht um ihre Bevölkerung kümmern und radikale Politiker am Werk sind, wütet das Virus weiter!“ Montgomery ist einer der wichtigsten und einflussreichsten deutschen Ärzte-Funktionäre. Fast 20 Jahre war er Vorsitzender des Marburger Bundes und fast 10 Jahre Präsident der Bundesärztekammer. Seit einem Jahr ist der Radiologe Vorsitzender des Weltärztebundes. mehr...