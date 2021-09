Die Politik steht vor neuen Herausforderungen - und viele Fragen sind nach der Wahl noch offen. Welche Koalitionsbündnisse sind machbar? Wer wird Kanzlerin oder Kanzler? Und wohin steuert Deutschland? Prof. Frank Brettschneider ist Politik- und Kommunikationswissenschaftler. Er leitet das Fachgebiet für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim. Und er ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung. Im Vergleich zur ersten Bundestagswahl von 1949 sind es heute acht Mal so viele Wörter. Und auch die Verständlichkeit der Wahlprogramme lässt zu wünschen übrig, so das Ergebnis einer Studie der Stuttgarter Universität Hohenheim. Das Ergebnis der Bundestagswahl analysiert Prof. Frank Brettschneider in SWR1 Leute.

Moderation: Nicole Köster