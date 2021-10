Schildert am 75sten Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs Untergang, Befreiung und Wiederaufbau

Der 8. Mai 1945 ist für die Menschheit ein ganz besonderes Datum. An diesem Tag kapitulierte die deutsche Wehrmacht bedingungslos. Das tausendjährige Reich war nach zwölf Jahren zu Ende. Hitler und die anderen führenden Nazis waren tot, untergetaucht oder in Gefangenschaft. Europa war befreit. Der Historiker Edgar Wolfrum, der an der Universität Heidelberg einen Lehrstuhl für Zeitgeschichte hat, hat die Geschichtsverwerfungen Mitte des 20. Jahrhunderts aus vielen Perspektiven intensiv erforscht. Heute, am 75sten Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, ist Prof. Edgar Wolfrum zu Gast in SWR1 Leute.

Moderation: Wolfgang Heim