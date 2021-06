Ist Direktorin für Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg und erforscht die Auswirkungen des Klimawandels auf uns Menschen.

Manche Erkenntnis ist schlicht. Und manche Wahrheit ist einfach. Also sagt Claudia Traidl-Hoffmann: „Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde!“ Claudia Traidl-Hoffmann ist Umweltmedizinerin der Universität Augsburg und Direktorin der Hochschulambulanz für Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg. In ihrem Buch „Überhitzt“ beschreibt sie die Auswirkungen des Klimawandels auf uns und auf unsere Gesundheit: Zunehmende Hitzetote, neue Allergien, neue Erreger, Ambrosia und Tigermücken. Und sie skizziert, was wir tun können und was wir tun müssen.

»Es ist auf alle Fälle nicht zu spät. Wenn wir jetzt anfangen und wenn wir alle anfangen, dann können wir es schaffen.«