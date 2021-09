Claus Fussek | Sozialpädagoge und Pflegeexperte

Menschen werden ans Bett gefesselt, obwohl sie nicht krank sind. Sie kommen nicht an die frische Luft, obwohl das die Gesundheit fördert. Sie erleben Demütigungen, Erniedrigungen, Gewalt und einen würdelosen Umgang. Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich Claus Fussek mit Missständen in der Altenpflege. Dem Pflegekritiker schildern seit vielen Jahren z.T. traumatisierte und verzweifelte Pflegekräfte und Angehörige das, was sie im Umgang mit alten und pflegebedürftigen Menschen in zahlreichen Pflegeeinrichtungen erleben. Claus Fussek, der selbst über Jahre pflegender Angehöriger war, fordert einen Perspektivwechsel in der Pflegediskussion. Nicht die Pflegekräfte seien die Opfer, sondern die pflegebedürftigen, wehrlosen und sterbenden Menschen. Er fordert Solidarität zwischen Pflegekräften und Angehörigen, um die Bedingungen zu verändern. Claus Fussek ist Diplom-Sozialpädagoge und Mitbegründer des ambulanten Pflegedienstes “Vereinigung Integrationsförderung e.V.“. Wie eine “Me-Too“-Diskussion das Bewusstsein beim Thema Pflege verändern kann, darüber berichtet Claus Fussek in SWR1 Leute.

Moderation: Nicole Köster