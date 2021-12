Isabel Varell | Musikerin

per Mail teilen

Isabel Varell ist eine Frau, die in ihrem beruflichen und künstlerischen Leben ziemlich vielseitig unterwegs war und ist – als Sängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin. Sie spielte in den ARD Serien „Rote Rosen“ und „In aller Freundschaft“ mit und moderiert seit drei Jahren das ARD Morgenmagazin „Live nach neun“. Im letzten Jahr kam ihr Album „Eine Tasse Tee“ raus. Isabel Varell war mit Drafi Deutscher und ist mit dem TV-Regisseur Pit Weyrich verheiratet – davon erzählt sie auch in ihrem Buch „Die guten alten Zeiten sind jetzt“.

Moderation: Wolfgang Heim