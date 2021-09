Prof. Tobias Esch | Gesundheitsforscher

per Mail teilen

Mehr Nichts! Fordert Prof. Tobias Esch, denn er ist in sämtlichen Gebieten auf den gleichen Widerspruch gestoßen: auf der einen Seite ein exponentielles Wachstum, das aus den Fugen geraten ist und auf der anderen Seite erkennen bereits viele Menschen, dass genau das Gegenteil erforderlich ist. Egal ob Glauben und Achtsamkeit, Politik, Klima und Ökologie. Er hinterfragt das ewige Mehr und richtet sein Augenmerk sowohl auf die Medizin als auch die Bereiche des gesellschaftlichen und persönlichen Lebens. Prof. Tobias Esch ist Allgemeinmediziner, Neurowissenschaftler und Gesundheitsforscher. Seit 2016 ist er Professor für Integrative Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung an der Universität Witten/Herdecke. Seine neusten Erkenntnisse präsentiert Prof. Tobias Esch in SWR1 Leute.

Moderation: Nicole Köster