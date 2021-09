Will zu den Olympischen Spielen in Tokio.

Der gebürtige Sindelfinger Philipp Pflieger ist einer der besten Läufer Deutschlands. Bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 war er mit einer Zeit von 2:18:56 schnellster deutscher Marathonläufer. Die lange Strecke ist für Philipp Pflieger die ultimative Herausforderung, Ausdauer und Geschwindigkeit miteinander zu kombinieren. In "Laufen am Limit" schreibt Philipp Pflieger über die Faszination des Laufens genauso wie über Leistungsdruck, Doping und die Herausforderungen als deutscher Profi in einer traditionell von afrikanischen Läufern dominierten Sportart. Sein nächstes Ziel: die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.