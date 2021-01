Arbeitete für die WHO und das IRK und bemängelt Corona-Kommunikation.

“Die Menschen werden wie Unmündige behandelt“, sagt Risikoforscherin Petra Dickmann. Es werde viel über Regeln geredet, aber nicht erklärt, weshalb sie notwendig sind, warum sie von wem getroffen werden und was die Abwägungsprozesse sind, so die Expertin für Risikokommunikation. Petra Dickmann bringt Gesundheits- und Sicherheitsfragen zusammen. Sie hat mehr als 15 Jahre Erfahrung im Pandemiemanagement weltweit, arbeitete mit der WHO, dem Internationalen Roten Kreuz und verschiedenen Regierungen zusammen. Sie sammelte dabei Erfahrungen mit der Vogelgrippe in Asien und dem Ebola-Ausbruch in Westafrika. Nach acht Jahren in Großbritannien, wo sie an der London School of Economics and Political Sciences geforscht hat, leitet sie aktuell den Bereich „öffentliches Gesundheitswesen und Risikokommunikation“ an der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin des Universitätsklinikums Jena.