Ist internationale Spitzenklasse und spielt mit dem SWR Symphonieorchester.

“Mein erster Lehrer war der Regen, ich hörte auf die Tropfen, die meine ersten runden Noten in meiner Kindheitserinnerung wurden“, so beschreibt Patricia Kopatchinskaja ihren ersten Zugang zur Musik. Konventionen sind der Weltklasse-Geigerin vollkommen schnuppe. Sie stammt aus einer moldauischen Musikerfamilie, emigrierte 1989 nach Wien, wo sie ihr Musikstudium abschloss. Als Solistin ist die freidenkende Musikerin und Komponistin mit den meisten führenden Sinfonieorchestern Europas, Japans und Russlands aufgetreten. Sie arbeitet regelmäßig mit Dirigenten wie Teodor Currentzis, Kirill Petrenko und Sir Simon Rattle zusammen. “Sie ist einzigartig und sie weiß es nicht“, sagt Teodor Currentzis über sie. In dieser Konzertsaison ist sie Artist in Residence beim SWR Symphonieorchester. Das nächste Konzert ist heute Abend live zu erleben. Ab 20.05 Uhr auf SWRClassic.de und im SWR 2 Livestream.