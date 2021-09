per Mail teilen

War in lebensbedrohlichen Einsätzen und arbeitet heute als Risiko- und Krisenmanagement-Berater

Wie man in hochgefährlichen Situationen die richtigen Entscheidungen trifft, hat Oliver Schneider gelernt. Schneider war bei der Bundeswehr erst bei den Fallschirmjägern, dann beim Kommando Spezialkräfte KSK, trainiert für und eingesetzt in lebensbedrohlichen Auslandseinsätzen. Heute arbeitet Schneider als Berater für Sicherheits-, Risiko- und Krisenmanagement und verhandelt beispielsweise bei Entführungen und Geiselnahmen mit Kidnappern und Terroristen. Über all das hat er das Buch geschrieben mit dem Titel „Der Wille Entscheidet“.

»Eine Krise ist ein Angriff auf den Alltag: ein neuer, ungewohnter Zustand, für den man zunächst keinen Plan hat. [...] Man hat keine Erfahrungen für diesen Ernstfall, auf die man zurückgreifen könnte. Und so wird aus einer privaten, finanziellen oder beruflichen Krise manchmal eine Lebenskrise.«