per Mail teilen

Überwand eine Krebserkrankung und weiß, wie die Arbeit am persönlichen Glück aussieht.

Mit 32 Jahren erhielt Nicole Staudinger die Diagnose Brustkrebs. Als Mutter von zwei Kindern kämpfte sie erfolgreich gegen die Krankheit und schrieb ihre Erfahrungen auf. Schon gleich ihr erstes Buch “Brüste umständehalber abzugeben“ wurde zum Bestseller. Es folgten Bücher über Schlagfertigkeit, erfolgreiches Abnehmen und Glück.

Als gelernte Verlagskauffrau machte sie sich als Trainerin selbstständig und behandelt in ihren Seminaren Themen Schlagfertigkeit, Resilienz, Frauen in Führungspositionen und Verkauf - 2020 gründete sie ihre eigene Akademie für Frauen. Nicole Staudinger engagiert sich für Krebsfrüherkennung und berichtet in SWR1 Leute über ihre Vorstellungen vom Glück und wie sich der Blick für die schönsten Seiten des Lebens bewahren lässt.