Seit 2004 ist er der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln und damit einer der wichtigsten und bekanntesten Wirtschaftsexperten in diesem Land. Darüber hinaus ist Michael Hüther auch Mitglied des Corona-Expertenrats der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Er hat sich also eingehend mit der Pandemie beschäftigt und seine eigenen Schlüsse gezogen. Hüther sieht den flächendeckenden Lockdown außerordentlich kritisch, er beklagt – angesichts der elementaren Eingriffe in unsere Freiheitsrechte - eine unklare Datenlage und ein miserables Kommunikationsmanagement. Und er fordert die schnellstmögliche Öffnung von Geschäften und Restaurants.

Moderation: Wolfgang Heim