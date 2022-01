Mit vier Jahren begann Michael Barenboim Klavier zu spielen. Mit sieben Jahren wechselte er zur Violine. Seine Mutter ist die Pianistin Jelena Bashkirowa, sein Vater der Dirigent Daniel Barenboim, sein Bruder Hiphop- Produzent David Barenboim. Michael Barenboim studierte an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock und begann eine internationale Karriere. Regelmäßig spielt er Soloabende in den renommiertesten Konzertsälen der Welt wie der Elbphilharmonie in Hamburg oder dem Sydney Opera House. Er präsentierte ein Programm mit Werken von Pierre Boulez in der Carnegie Hall, der Berliner Philharmonie und den Salzburger Festspielen. Michael Barenboim ist Professor für Violine und Kammermusik an der Barenboim-Said Akademie in Berlin und seit 2020 Dekan der Akademie. Kurz vor dem Ausbruch der Pandemie konnte Michael Barenboim eine 13-konzertige Tournee durch die USA absolvieren.

Moderation: Nicole Köster