Für seine Rollen studiert Max Giermann die Menschen genau. Improvisieren ist für ihn kein Problem: zum Beispiel beim SWR1 Wetterbericht! Mühelos schlüpft er in die Rollen von Klaus Kinski, Robert Habeck und Stefan Raab.

Comedian, Schauspieler, Zeichner...

Comedy-Fans kennen Max Giermann. Als Parodist gelang ihm 2007 bei „Switch reloaded“ der Durchbruch. Zu seinen bekanntesten Parodien gehören unter anderem Stefan Raab, Markus Lanz und Klaus Kinski.

Max Giermann wurde in Freiburg geboren, studierte an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Darüber hinaus ließ er sich als Clown ausbilden und leitete die junge Clownstruppe „Die Comedy Kids“. Max Giermann ging mit eigenem Comedy-Soloprogramm auf Tour, spielte in mehreren Kinofilmen mit und arbeitet gelegentlich als Moderator, Theaterregisseur und Schauspieldozent. Eine weitere Leidenschaft gehört dem Zeichnen. In „Ich bin was, was du nicht siehst“ hat er seine besondere Sicht auf die Welt in Illustrationen und Cartoons festgehalten.

