Berichten vom Corona-Alltag im Klassenzimmer.

Unterricht mit oder ohne Mund-Nasenschutz, Präsenz- oder Hybridunterricht? Wie ein guter Corona-Schutz im Unterricht aussieht, darüber wird weiterhin diskutiert. Manja Reinholdt ist seit 11 Jahren in der Elternarbeit tätig. Sie ist Elternbeiratsvorsitzende der Wilhelmsschule Untertürkheim und kommissarische Vorsitzende des Gesamtelternbeirats Stuttgart. Matthias Zeitler war lange Radiomoderator und arbeitet inzwischen wieder als Grund- und Werkrealschullehrer an der Friedrich-Schiller-Schule Renningen. Manja Reinholdt und Matthias Zeitler berichten aus ihrem Alltag als Eltern und Lehrer in SWR1 Leute.