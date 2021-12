Martin Stürmer | Virologe

Corona-Lockerungen für Geboosterte? Wie sinnvoll sind Lockerungen für dreifach-geimpfte Menschen? Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer ordnet die Pläne des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach ein. Und er gibt Antworten auf die Fragen, die sich durch die aktuelle Corona-Lage stellen. Die Inzidenzwerte sinken - heißt das, die vierte Welle ist überwunden? Und wie wird sich die Virus-Variante Omikron in Deutschland ausbreiten? Martin Stürmer leitet ein Labor zur Sequenzanalyse in Frankfurt, er ist Facharzt für Mikrobiologie und Dozent am Institut für medizinische Virologie an der Universität in Frankfurt. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde er zum gefragten Experten und hat bereits Interviews im dreistelligen Bereich gegeben.

Moderation: Nicole Köster