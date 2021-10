Marius Jung | Kabarettist und Comedian | Bekämpft Rassismus mit den Mitteln der Satire

"Menschen of Color sind keine schlechteren Menschen als Weiße - aber auch eben keine besseren."

So schreibt es Marius Jung, der der Frage nachgeht, wie und wieso Denken in Rassenkategorien entstanden ist. In seinem Bühnenprogramm greift er den alltäglichen Rassismus auf satirische Weise auf. Und er spricht an Schulen und in Bildungsstätten über Vorurteile und Respekt. In „Wer wird denn da gleich schwarz sehen“ schreibt er über „Deine Vorurteile. Und meine“. Er selbst kennt die Frage, woher er „eigentlich“ komme zur Genüge und hat in seinem Leben immer wieder ausgrenzende Kommentare gehört. Aber nicht jede Art von Rassismus beruht auf Bösartigkeit. Miteinander ins Gespräch kommen, das ist der Ansatz des Kabarettisten und Bestsellerautors Marius Jung.

Moderation: Nicole Köster