Marco Politi ist ein italienischer Journalist, der seit 40 Jahren über den Vatikan und die katholische Kirche berichtet. Politi gilt als bestens vernetzt, was umso wichtiger ist, als in der kirchlichen Hierarchie Verschwiegenheit als eine der wichtigsten Tugenden gilt. In seinem neuen Buch "Das Franziskus Komplott" beschreibt Politi, wie groß die Widerstände und Aversionen im Vatikan gegen den Papst aus Argentinien sind, welche konservativen Seilschaften ihn bekämpfen, wie seine Bilanz nach fast sieben Jahren Pontifikat aussieht.