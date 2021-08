per Mail teilen

Kombiniert klassische Trainingsarbeit mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen.

Marc Noelke war ein erfolgreicher Skispringer, der sich 1992 als jüngster Deutscher Skispringer für die olympischen Winterspiele in Albertville qualifizierte. Bei einem Trainingsunfall verletzte er sich lebensgefährlich, in einer Notoperation wurde ihm die Milz entnommen. Er musste seine aktive Karriere beenden und wurde Co-Trainer der österreichischen Skisprung-Nationalmannschaft. Und er intensivierte eine Trainingsmethode fürs Gehirn: Neuroathletik. Damit sollen Konzentration, Koordination, Beweglichkeit und Balance verbessert werden. Da auch Covid- Erkrankungen Auswirkungen auf Nervensystem und Gehirn haben, entwickelte Marc Noelke ein Neuroathletik-Traing bei Long-Covid. Wie ein Neuroathletik-Training zur Genesung beitragen kann, darüber berichtet Marc Noelke in SWR1 Leute.