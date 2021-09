Nina Böhmer | Krankenschwester

“Euren Applaus könnt Ihr Euch sonst wohin stecken“, das postete Nina Böhmer am 23. März 2020 in einem Netzwerk und erhielt tausende von Rückmeldungen. Die ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin aus Brandenburg fühlt sich wie viele in ihrem Berufsstand “verheizt“ und erhebt ihre Stimme. In ihrem Buch “Euren Applaus könnt ihr Euch sonst wohin stecken“ beschreibt sie die Situation der Pflegebranche. Und sie fordert, dass sich der Staat stärker für das Gesundheitssystem und ihren Berufsstand einsetzt.

Moderation: Nicole Köster