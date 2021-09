Bereist regelmäßig die arabische Welt und veröffentlicht in GEO, Stern und Spiegel.

Über einen Zeitraum von fast zwanzig Jahren reiste Lutz Jäkel regelmäßig nach Syrien bis zum Ausbruch der Unruhen und Aufstände im März 2011. Der Fotojournalist, Islamwissenschaftler und Historiker hat in Hamburg, Damaskus und Sanaa studiert. Schwerpunkt ist die arabische und islamische Welt. In einer Live-Reportage zeigt er das Syrien vor dem Krieg, wie es jenseits des politischen Systems einmal war und teilweise noch ist. In einer anderen Live-Reportage hat Lutz Jäkel die kubanische Sängerin und Entertainerin Dayami Grasso begleitet. Sie trifft ihre Familie, Freunde und andere Cubanos aus den verschiedensten sozialen Schichten und zeigt ein Kuba, das den meisten Reisenden verborgen bleibt. Seine Reportagen erscheinen in Büchern, Magazinen und Zeitungen u.a. in GEO, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Merian, Stern und Spiegel.

Moderation: Nicole Köster