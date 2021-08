In einem Alter, in dem sich andere längst zu Ruhe setzen würden, hat Monika Fuchs noch lange nicht genug und gründet mit 81 Jahren ihren eigenen Youtube-Kanal. Sie ist die älteste Youtube-Köchin Deutschlands und schraubt aktuell schon wieder an ihrem nächsten Projekt. Doch wer Monika Fuchs (83) kennt, überrascht das nicht, denn ihre Lebensgeschichte ist Abenteuer pur. Seit frühester Kindheit treibt sie das

Fernweh und die Lust auf Neues an: mit 18 – mitten in den 50er Jahren – wandert sie ganz allein in die USA aus – später geht es weiter nach Neuseeland und auf die Philippinen und erlebt dort Unglaubliches.

Wenn gerade keine Pandemie persönliche Treffen unmöglich macht, bewirtet die vierfache Mutter und vielfache Großmutter jeden Freitag 30 Gäste in ihrem Wohnzimmer in der berühmten Isestraße in Hamburg und spendet den gesamten Erlös an das Waldpiratencamp für krebskranke Kinder in Heidelberg. Diese Gästin hat es in sich und heizt auch Moderator Wolfgang Heim mit ihrer Schlagfertigkeit ordentlich ein!

