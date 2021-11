SWR1 Leute der Woche

Was sind eigentlich Algorithmen, was ist Big Data und was künstliche Intelligenz? Sie gelten als zukünftige Jobkiller. Und die Angst, dass sie über Menschen und deren Zukunft entscheiden, sei es in Form von Kreditanträgen oder vor Gericht ist groß. Nein, sagt Katharina Zweig. Sie ist Informatikprofessorin an der TU Kaiserslautern und hat dort den deutschlandweit einmaligen Studiengang “Sozioinformatik“ ins Leben gerufen. Wo künstliche Intelligenz sich irrt, warum uns das betrifft und was wir dagegen tun können, darüber hat Katharina Zweig geschrieben. Sie gründete ein KI-Beratungs-Startup und berät verschiedene Bundesministerien. Sie wurde u.a. mit dem Communicator-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft für engagierte Kommunikation in der Wissenschaft ausgezeichnet. mehr...