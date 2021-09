SWR1 Leute der Woche

In „Black Box BRD“ porträtierte er den von der RAF ermordeten Alfred Herrhausen und den RAF-Terroristen Wolfgang Grams. In „Wer wenn nicht wir“ beschrieb er den Weg von Bader und Ensslin in den Untergrund.

Jetzt: Gerichtsdrama auf der Theaterbühne

“Ökozid“, sein letztes Projekt, in dem die deutsche Regierung wegen der Klimakatastrophe vor einem Internationalen Gericht angeklagt ist, war ein erfolgreiches Fernsehereignis und hat jetzt als Theaterstück am Stuttgarter Staatstheater Premiere.

"Die ersten Gedanken zu dem Projekt kamen in dem Sommer auf, als die Bäume im August das Laub verloren haben. Hier in der Uckermark, nördlich von Berlin. Für mich war das so schmerzhaft zu erleben und zu sehen. Es ist nicht irgendwo und irgendwann, es ist jetzt und es ist hier."

