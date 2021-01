Musicalfans kennen und schätzen Kevin Tarte, der seit mehr als 25 Jahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den Bühnen steht. Sowohl in "Die Schöne und das Biest", Titanic" oder "42nd Street" übernahm er Hauptrollen und verkörperte im "Tanz der Vampire" die Rolle des Graf von Krolock. Seit 2016 singt und spielt er regelmäßig in „Ludwig“ und „Die Päpstin“ im Festspielhaus Füssen und Theaterhaus Stuttgart. Aktuell sind sämtliche Produktionen auf Eis gelegt, die Kulturbranche ist massiv von der Coronakrise betroffen. Kevin Tarte wuchs in Seattle auf, absolvierte eine Ausbildung zum lyrischen Tenor an der renommierten Eastman School of Music in New York sowie an der Music Academy of the West in Santa Barbara.

