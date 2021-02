Die USA am Tag drei der Präsidentschaft von Joe Biden. Was das Land in den letzten vier Jahren geboten hat, wäre Stoff für viele Hollywood-Filme: Ein größenwahnsinniger Alt-Präsident, der im Untergang alle und alles mitreißen will. Fanatisierte Anhänger, die voller Hass auf das „System“ das Kapitol stürmen. Und eine zutiefst gespaltene und zerrissene Nation, die sich neu sortieren muss. Darüber reden wir mit einem Mann, der sich von Berufs wegen mit den USA und den politischen Verhältnissen in den USA beschäftigt. Tobias Endler ist Politikwissenschaftler und arbeitet an der Heidelberg School of Education. mehr...