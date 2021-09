Markus Baur | Tierarzt und Schlangen/Krokodilexperte

"Beim Toilettengang von einer Schlange in den Hintern gebissen" - solche Meldungen gibt es immer wieder mal, wenn Schlangen ausbüxen und über die Kanalisation in die Toilette gelangen. Markus Baur leitet die Auffangstation für Reptilien in München und rät vor allem zur Ruhe und Aufklärung. Vermeintlich, entwichene Giftschlangen entpuppen sich immer wieder als harmlose, einheimische Arten.

In seiner Auffangstation landen dennoch auch giftige Schlangen, die einzige Station in ganz Bayern, die Giftschlangen aufnimmt: Von Eidechsen über Riesenschlangen bis zum Krokodil, weit mehr als 1000 Tiere sind dort untergebracht. Oft ist die Station überfüllt, denn es landen dort Reptilien und Amphibien, die konfisziert, ungewollt oder herrenlos aufgefunden wurden.

Moderation: Nicole Köster