War Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin und steht jetzt kurz vor ihrem Comeback.

Kira Walkenhorst wurde Olympiasiegerin, Weltmeisterin, mehrfache Europa- und Deutsche Meisterin im Beachvolleyball. 2019 erklärte sie ihren Rücktritt vom Leistungssport, zehn Mal wurde sie wegen Rückenproblemen operiert und steht jetzt vor einem Comeback. Und das in einem neuen Team mit Melanie Gernert, die 2017 deutsche Vize-Meisterin wurde und im vergangenen Jahr als erfolgreichste Spielerin der nationalen Serie ausgezeichnet wurde. Für ein Jahr soll die neue Team-Konstellation gelten. "Nach den Olympischen Spielen 2020 werde ich entscheiden, ob, und wenn ja, mit welcher Partnerin ich noch einmal die Olympischen Spiele 2024 in Paris angehe", erklärte Kira Walkenhorst, die 2016 in Rio an der Seite von Laura Ludwig olympisches Gold geholt hatte.

Moderation: Nicole Köster