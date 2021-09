per Mail teilen

War im Vorstand des HSV und leitet die Sportmarketingagentur Jung von Matt/sports.

Fußball ist eine der letzten Männer-Nischen und Testosteron-Inseln. Dass das nicht bis in alle Ewigkeit so bleibt, liegt auch an Frauen wie Katja Kraus. Kaja Kraus war Profifußballerin und spielte als Torfrau für den FSV Frankfurt und die deutsche Nationalmannschaft. Sie wechselte die Seiten und wurde erst Pressesprecherin von Eintracht Frankfurt und dann Vorstandsmitglied beim Hamburger SV, zuständig für Marketing und Kommunikation. Seit 2013 leitet sie die Sportmarketing-Agentur Jung von Matt/sports.

Moderation: Wolfgang Heim

FISCHER Taschenbuch Macht Geschichten von Erfolg und Scheitern Autor Katja Kraus Verlag: FISCHER Taschenbuch ISBN: 978-3596194339