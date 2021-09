Klärt auf, was beim Vererben alles schieflaufen kann

"Ich empfehle immer ein Probesterben", sagt die Anwältin Katja Habermann. Sie hat hunderte Erbschaften betreut, darunter die merkwürdigsten Fälle und klärt ihre Klienten darüber auf, was beim Vererben alles schieflaufen kann. Seit zwanzig Jahren ist sie auf Erbrecht spezialisiert. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schätzt, dass in den nächsten Jahren bis zu 400 Milliarden Euro pro Jahr vererbt werden. Knapp 40% der Deutschen haben laut einer Umfrage ein Testament. Katja Habermann studierte Rechtswissenschaften, Orientalistik in Hamburg, Ankara und Istanbul. Sie bietet Fortbildungen für Richter und Rechtsanwälte an, u.a. auf Türkisch für das Justizministerium der Türkei.