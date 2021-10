Karim El-Gawhary | Nahost-Korrespondent | Kennt die Probleme der arabischen Welt

Seit der Arabischen Revolution erlebt die arabische Welt turbulente Zeiten. Fragile politische Systeme, Prozesse des Wandels, Repression und Rebellion. Seit 20 Jahren berichtet Karim El-Gawhary als Nahost-Korrespondent aus Ägypten. Europa nimmt die arabische Welt oft nur in kurzen TV-Beiträgen wahr. Karim El-Gawhary begleitete junge Demonstranten in Khartum, Beirut und Bagdad. Er beschreibt, wie sie erneut gegen Armut, Ungleichheit und Machtlosigkeit revoltieren. Der deutsch-ägyptische Journalist leitet seit 2004 das Nahostbüro des ORF. Für seine Reportagen und Bücher wurde er mehrfach ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr wurde er zum Außenpolitikjournalist des Jahres in Österreich gewählt. Karim El-Gawhary analysiert die turbulente Lage der arabischen Welt in SWR1 Leute.