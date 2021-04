Leitet das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und untersucht soziale Ungleichheit.

WZB/David Ausserhofer

»Warum können nicht Studierende, die oft ihre Nebenjobs verloren haben, in Familien gehen und die Kinder dort einige Stunden betreuen? Die nötigen Corona-Tests, um das Infektionsrisiko zu minimieren, gibt es schon sehr lange.« Jutta Allmendinger

Soziale Innovationen, die mehr Chancengleichheit herstellen, dafür plädiert Jutta Allmendinger. Die Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung forscht schon lange zu sozialer Ungleichheit. Ihr Fazit: “Wir bewegen uns rückwärts in die Zukunft.“ In ihrer Streitschrift “Es geht nur gemeinsam! Wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen“ beschreibt sie, was endlich passieren muss, damit wir echte Gleichberechtigung schaffen. Über ihren Fahrplan für die Zukunft spricht die Soziologin Jutta Allmendinger in SWR1 Leute.