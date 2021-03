Macht Kinder- und Jugendsendungen und präsentiert „Die Sendung mit der Maus“.

Ben Knabe

In wenigen Tagen wird „Die Sendung mit der Maus“ 50 Jahre alt, die Zahl der Gratulanten ist groß, denn fast jede(r) von uns hat seine ganz persönlichen Maus-Erinnerungen. Johannes Büchs ist einer der Maus-Moderatoren und Maus-Autoren. Nach Radiostationen beim Saarländischen Rundfunk und beim SWR volontierte er beim NDR. Fast zehn Jahre präsentierte er in der ARD „Neuneinhalb“, eine Kinder- und Jugendsendung mit gesellschaftspolitischem Anspruch. In der KIKA-Sendung „Kann es Johannes?“ bringen ihm Kinder in 48 Stunden eine neue Sportart bei.

Der Song zum 50. Geburtstag der Maus von Mark Forster