Der Journalist hat mehr als 20 Jahre aus den Kriegs- und Krisengebieten des Nahen und Mittleren Ostens berichtet.

Als ARD-Korrespondent wirkte Jörg Armbruster von 1999 bis Juli 2005 im Gebiet Naher Osten/Mittlerer Osten mit Hauptsitz in Kairo und ist bis heute ein exzellenter Kenner der Arabischen Welt. Zehn Jahre nach Beginn des Arabischen Frühlings zieht er in seinem Buch "Die Erben der Revolution" Bilanz. Der 73-Jährige hat den Sturz Mubaraks live vom Tahrir-Platz reportiert, war in Bagdad, als der Irakkrieg begann und wurde 2013 bei einem Anschlag in Aleppo selbst schwer verletzt.