Joachim Sartorius ist ein Mann mit vielen Talenten und (fast so) vielen Berufen. Er kommt aus einer Diplomatenfamilie und hat seine Kindheit und Jugend in Tunesien und Afrika verbracht. Er wurde selbst Diplomat und arbeitete u.a. in den USA und der Türkei. Er wurde Kulturmanager und in München Generalsekretär des Goethe-Instituts. Und er war dann mehr als zehn Jahre Intendant der Berliner Festspiele. Jetzt hat Sartorius, der in Berlin und Syrakus lebt, seinen achten Gedichtband veröffentlicht. Titel: „Wohin mit den Augen“.

Moderation: Wolfgang Heim