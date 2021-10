Erlebt beruflich menschliches Leid und Elend in seiner krassesten Form.

Janine Schweitzer ist zertifizierte Tatortreinigerin, Desinfektorin und Schädlingsbekämpferin. Wenn sie zum Leichenfundort gerufen wird, muss nicht immer ein Verbrechen zugrundeliegen. Häufiger sind Einsätze nach natürlichen Todesfällen, vor allem wenn der Leichnam erst sehr spät gefunden wurde und der Verwesungsprozess bereits in vollem Gang ist. Janine Schweitzer hat schon Vieles gesehen. Menschen, die im eigenen Chaos versinken. Ein gut aussehender Akademiker schläft zu Hause in einem Müllberg und uriniert in Pfandflaschen, eine perfektionistische Teamleiterin kauft ihre Kleidung neu statt sie zu waschen. Für Janine Schweitzer ist der Beruf der Tatortreinigerin Berufung. mehr...