Der tropische Wirbelsturm "Eloise", der im Südosten von Afrika wütete, die Wilderei, die gerade zur Corona-Zeit grassiert sowie das mutierte Corona-Virus gehören zu den aktuellen Themen der ARD Korrespondentin Jana Genth in Johannesburg. Seit vier Jahren berichtet sie als Hörfunk-Korrespondentin aus dem ARD Studio Johannesburg. Das Berichtsgebiet umfasst neben Südafrika, Namibia, Simbabwe und Botswana weitere Länder Afrikas. Ein Thema, das auf dem Kontinent an Bedeutung gewinnt: Der Einfluss Chinas als mächtiger Handelspartner und Kreditgeber ist stetig gewachsen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte bei der G20-Konferenz im vergangenen Jahr “Investitionen in Afrika sind Investitionen in die Zukunft.

Moderation: Nicole Köster