Um Herdenimmunität bis Oktober zu erreichen, bräuchten wir bei den gegenwärtig verwendeten Impfstoffen, die zwei Impfungen erfordern, eine Verdopplung des derzeitigen Impftempos“, sagt Christian Hesse. Er ist Professor für Mathematik an der Universität Stuttgart. Als Experte für Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik kennt er die Faustregeln, die uns das Leben erleichtern. In “Liebe, Geld, Fußball - so berechnen Sie den Erfolg“ beschreibt er sehr unterhaltsam, wie wir den Zufall austricksen können. Prof. Christian Hesse hat das Bundesverfassungsgericht und die US-Regierung beraten und errang 2010 gegen den amtierenden Schachweltmeister ein stark umkämpftes Unentschieden. Warum es ein Zeichen von Intelligenz ist, naheliegende Antworten als falsch zu erkennen, das Problem zu durchdenken und zur Lösung zu gelangen, erklärt Prof. Christian Hesse in SWR1 Leute.

Moderation: Nicole Köster